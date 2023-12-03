Путин на следующей неделе посетит один из регионов России
- РИА Новости
В передаче, кадры которой опубликовал в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин, говорится, что Путин на предстоящей неделе проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также посетит один из регионов России.
«На неделе президент отправится в поездку в один из регионов. Также в ближайшие дни запланированы международные контакты», — рассказал голос за кадром.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дату визита Путина в Непал обсудят по дипломатическим каналам.