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Арест экс-замглавы Минцифры Паршина продлили до марта 2024 года

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Бывший замглавы Минцифры России Максим Паршин и гендиректор «БФТ-холдинга» Александр Моносов останутся под стражей до 12 марта 2024 года.
Арест экс-замглавы Минцифры Паршина продлили до марта 2024 года
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста обвиняемым во взяточничестве в особо крупном размере.

Паршина задержали в июле 2023 года, изначально он был отправлен под домашний арест, но прокуратура обжаловала это решение.

Паршин с 2002 по 2013 год работал в Министерстве экономического развития России. В 2013—2015 годах он работал в «Почте России», в 2014—2015-м — в Федеральной службе по труду и занятости.

С 2018 года он занимал должность заместителя министра цифрового развития России.

В июле Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе.

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