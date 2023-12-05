Арест экс-замглавы Минцифры Паршина продлили до марта 2024 года
- РИА Новости
- © Пресс-служба Басманного суда
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста обвиняемым во взяточничестве в особо крупном размере.
Паршина задержали в июле 2023 года, изначально он был отправлен под домашний арест, но прокуратура обжаловала это решение.
Паршин с 2002 по 2013 год работал в Министерстве экономического развития России. В 2013—2015 годах он работал в «Почте России», в 2014—2015-м — в Федеральной службе по труду и занятости.
С 2018 года он занимал должность заместителя министра цифрового развития России.
В июле Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина по его просьбе.