В Свердловской области принят бюджет на 2024—2026 годы
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Об этом информирует tagilcity.ru.
По словам главы бюджетного комитета Петра Соколюка, после работы комиссии прогноз по доходам увеличился с 407,6 млрд рублей до 420,1 млрд, по расходам — с 423 млрд до 438,4 млрд рублей.
Дефицит регионального бюджета увеличился почти на 3 млрд — до 18,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Дума Владивостока приняла в первом чтении проект городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.