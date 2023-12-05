В Свердловской области принят бюджет на 2024—2026 годы

Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях утвердило бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Об этом информирует tagilcity.ru.

По словам главы бюджетного комитета Петра Соколюка, после работы комиссии прогноз по доходам увеличился с 407,6 млрд рублей до 420,1 млрд, по расходам — с 423 млрд до 438,4 млрд рублей.

Дефицит регионального бюджета увеличился почти на 3 млрд — до 18,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Дума Владивостока приняла в первом чтении проект городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.