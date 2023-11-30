Во Владивостоке приняли бюджет города в первом чтении

Дума Владивостока приняла в первом чтении проект городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Мы планируем профицит, который составит 450 млн рублей. Общий объём доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год составляет 24 млрд 896 млн 900 тыс. рублей. При этом расходы в следующем году составят 24 млрд 447 млн рублей», — заявил замглавы Владивостока Константин Стоценко в ходе заседания парламента.

Отмечается, что почти 15 млрд рублей будет направлено на реализацию программы «Образование и молодёжь Владивостока», 1,6 млрд рублей — на дороги и инфраструктуру города, около 2 млрд — на ЖКХ и благоустройство, почти 1,5 млрд власти Владивостока направят на меры поддержки граждан.

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