RT в Telegram
Подпишись

Во Владивостоке приняли бюджет города в первом чтении

Короткая ссылка
Дума Владивостока приняла в первом чтении проект городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.
Во Владивостоке приняли бюджет города в первом чтении
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Мы планируем профицит, который составит 450 млн рублей. Общий объём доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2024 год составляет 24 млрд 896 млн 900 тыс. рублей. При этом расходы в следующем году составят 24 млрд 447 млн рублей», — заявил замглавы Владивостока Константин Стоценко в ходе заседания парламента.

Отмечается, что почти 15 млрд рублей будет направлено на реализацию программы «Образование и молодёжь Владивостока», 1,6 млрд рублей — на дороги и инфраструктуру города, около 2 млрд — на ЖКХ и благоустройство, почти 1,5 млрд власти Владивостока направят на меры поддержки граждан.

Ранее власти Кирова рассказали о планах по благоустройству на 2024 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить