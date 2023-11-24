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Власти Кирова рассказали о планах по благоустройству на 2024 год

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Начальник отдела зелёного строительства администрации Кирова Светлана Кекина рассказала о планах по благоустройству в городе на следующий год.
Власти Кирова рассказали о планах по благоустройству на 2024 год
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia SO

В беседе с istochnik.online она заявила, что на 2024 год планируется создание новых скверов, в том числе на Октябрьском проспекте и в так называемом районе «Автолюбителя».

«Решили проработать концепцию, чтобы эти места становились точкой притяжения на районах, чтобы туда было интересно приходить горожанам», — сказала Кекина.

На следующий год также предусмотрены работы по озеленению по ряду объектов.

«Всё будет зависеть от выделяемого финансирования, а также от других работ и проектов, которые запланированы на данных территориях. Ждём утверждения бюджета и согласования плана», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на заседании градостроительного совета представили завершённый генеральный план развития города. Над документом работали более года.

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