Власти Кирова рассказали о планах по благоустройству на 2024 год
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В беседе с istochnik.online она заявила, что на 2024 год планируется создание новых скверов, в том числе на Октябрьском проспекте и в так называемом районе «Автолюбителя».
«Решили проработать концепцию, чтобы эти места становились точкой притяжения на районах, чтобы туда было интересно приходить горожанам», — сказала Кекина.
На следующий год также предусмотрены работы по озеленению по ряду объектов.
«Всё будет зависеть от выделяемого финансирования, а также от других работ и проектов, которые запланированы на данных территориях. Ждём утверждения бюджета и согласования плана», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на заседании градостроительного совета представили завершённый генеральный план развития города. Над документом работали более года.