Власти Кирова рассказали о планах по благоустройству на 2024 год

Начальник отдела зелёного строительства администрации Кирова Светлана Кекина рассказала о планах по благоустройству в городе на следующий год.

В беседе с istochnik.online она заявила, что на 2024 год планируется создание новых скверов, в том числе на Октябрьском проспекте и в так называемом районе «Автолюбителя».

«Решили проработать концепцию, чтобы эти места становились точкой притяжения на районах, чтобы туда было интересно приходить горожанам», — сказала Кекина.

На следующий год также предусмотрены работы по озеленению по ряду объектов.

«Всё будет зависеть от выделяемого финансирования, а также от других работ и проектов, которые запланированы на данных территориях. Ждём утверждения бюджета и согласования плана», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на заседании градостроительного совета представили завершённый генеральный план развития города. Над документом работали более года.