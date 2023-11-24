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В Севастополе завершили работу над проектом генплана города

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В Севастополе на заседании градостроительного совета представили завершённый генеральный план развития города. Над документом работали более года.
В Севастополе завершили работу над проектом генплана города
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

В новом генплане выделено шесть экономически перспективных направлений: обеспечение военной безопасности, сельское хозяйство, рыболовство, развитие технологий, прикладная наука и туризм.

Также отмечается, что, согласно демографическому прогнозу, к 2046 году численность населения вырастет до 800 тыс. человек.

Специальная рабочая группа из экспертов, депутатов и представителей муниципалитетов продолжит работу над документом на следующем этапе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрили проект нового генплана города до 2040 года.

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