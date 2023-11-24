В Севастополе завершили работу над проектом генплана города
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
В новом генплане выделено шесть экономически перспективных направлений: обеспечение военной безопасности, сельское хозяйство, рыболовство, развитие технологий, прикладная наука и туризм.
Также отмечается, что, согласно демографическому прогнозу, к 2046 году численность населения вырастет до 800 тыс. человек.
Специальная рабочая группа из экспертов, депутатов и представителей муниципалитетов продолжит работу над документом на следующем этапе.
Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрили проект нового генплана города до 2040 года.