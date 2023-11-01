В Петербурге одобрили проект нового Генплана города до 2040 года

В правительстве Санкт-Петербурга одобрили проект нового Генплана города до 2040 года. При разработке документа были учтены 11 тыс. предложений жителей.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Документ предусматривает строительство более 500 новых центров деловой и общественной жизни, развитие новых кварталов, создание научно-образовательного кластера.

Также запланировано увеличение промышленных территорий в черте города для более эффективного развития экономики.

Генплан направят в Законодательное собрание для согласования до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Солнцеве и Митине построят новые производства и жильё.