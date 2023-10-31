В Солнцеве и Митине построят новые производства и жильё

В Москве приняли решение о комплексном развитии ещё двух территорий. Они расположены в Митине и Солнцеве. Там построят современные жилые кварталы, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«На месте старых нежилых зданий построим производства, офисы, жильё, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость», — сказал мэр.

По его словам, благодаря программе КРТ появится более тысячи новых рабочих мест. В настоящее время одобрили и приступили к реализации 47 проектов, их общая площадь превышает 677 га.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.