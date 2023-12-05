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Женщине из ДНР выдали новый паспорт с исправлением несуществующей даты

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Власти Орловской области вручили женщине из ДНР новый паспорт, в котором исправили ошибку в её дне рождения: ранее в документе гражданки была указана несуществующая дата — 29 февраля 1953 года.
Женщине из ДНР выдали новый паспорт с исправлением несуществующей даты
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«При оформлении документа выяснилось, что днём её рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953 году — году её рождения — в феврале было всего 28 дней», — сообщает МВД.

Женщине пришлось обратиться в суд для исправления ошибки. Сотрудники Управления по вопросам миграции помогли ей сделать это.

«После принятого судебного решения об изменении даты рождения в городе Донецке получена новая актовая запись и выдано новое свидетельство о рождении», — пишет пресс-служба министерства.

В торжественной обстановке ей вручили первый российский паспорт, она стала полноправной гражданкой Российской Федерации.

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