В Подмосковье ввели 17 новых электрозарядных станций в текущем году

Министерство энергетики Московской области сообщило о выполнении плана на год по монтажу ЭЗС на территории региона. Так, с начала года введено в работу 17 новых зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает РИАМО.

Отдельностоящие ЭЗС мощностью 22 кВт обустроили в Красногорске, Нахабине, Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах и других округах.

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры региона рассчитана до 2026 года.

Спрос на электромобили в Московской области растёт, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, с 2021 по 2022 год число таких автомобилей, включая гибридные, в регионе выросло — с 7399 до 1183 единиц.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей после подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.