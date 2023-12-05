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В Подмосковье ввели 17 новых электрозарядных станций в текущем году

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Министерство энергетики Московской области сообщило о выполнении плана на год по монтажу ЭЗС на территории региона. Так, с начала года введено в работу 17 новых зарядных станций для электромобилей.
В Подмосковье ввели 17 новых электрозарядных станций в текущем году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает РИАМО.

Отдельностоящие ЭЗС мощностью 22 кВт обустроили в Красногорске, Нахабине, Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах и других округах.

Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры региона рассчитана до 2026 года.

Спрос на электромобили в Московской области растёт, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, с 2021 по 2022 год число таких автомобилей, включая гибридные, в регионе выросло — с 7399 до 1183 единиц.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей после подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.

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