В Подмосковье ввели 17 новых электрозарядных станций в текущем году
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Об этом сообщает РИАМО.
Отдельностоящие ЭЗС мощностью 22 кВт обустроили в Красногорске, Нахабине, Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах и других округах.
Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры региона рассчитана до 2026 года.
Спрос на электромобили в Московской области растёт, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, с 2021 по 2022 год число таких автомобилей, включая гибридные, в регионе выросло — с 7399 до 1183 единиц.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей после подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.