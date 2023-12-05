Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве своей бабушки

Прокуратура Москвы сообщила, что столичный суд арестовал обвиняемого в убийстве своей бабушки в квартире на Площади Победы.

«С учётом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, обвиняемому в совершении убийства своей бабушки. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, 3 декабря обвиняемый во время ссоры со своей 79-летней бабушкой ударил её молотком по голове, из-за чего она скончалась на месте.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина признал вину в совершении преступления. Причиной конфликта стала просьба к нему сходить в магазин.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.