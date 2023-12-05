RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве своей бабушки

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы сообщила, что столичный суд арестовал обвиняемого в убийстве своей бабушки в квартире на Площади Победы.
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве своей бабушки
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«С учётом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, обвиняемому в совершении убийства своей бабушки. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, 3 декабря обвиняемый во время ссоры со своей 79-летней бабушкой ударил её молотком по голове, из-за чего она скончалась на месте.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина признал вину в совершении преступления. Причиной конфликта стала просьба к нему сходить в магазин.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить