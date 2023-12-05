В Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции
Об этом сообщает «Реальное время».
В мероприятии принял участие глава региона Рустам Минниханов.
«Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное — вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны», — сказал Минниханов.
Отмечается, что после ремонта общая площадь театра увеличилась до 4 тыс. кв. м, а вместимость зала составляет более 400 человек.
«Это один из старейших театров нашей республики, отпраздновавший в 2017 году свой 100-летний юбилей», — добавила министр культуры региона Ирада Аюпова.
Ранее сообщалось, что в Волгограде появится культурно-образовательный центр.