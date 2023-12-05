В Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции

Драматический театр в городе Буинске (Татарстан) открылся после реконструкции, проводимой с 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

В мероприятии принял участие глава региона Рустам Минниханов.

«Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное — вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны», — сказал Минниханов.

Отмечается, что после ремонта общая площадь театра увеличилась до 4 тыс. кв. м, а вместимость зала составляет более 400 человек.

«Это один из старейших театров нашей республики, отпраздновавший в 2017 году свой 100-летний юбилей», — добавила министр культуры региона Ирада Аюпова.

Ранее сообщалось, что в Волгограде появится культурно-образовательный центр.