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В Татарстане открыли Буинский драматический театр после реконструкции

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Драматический театр в городе Буинске (Татарстан) открылся после реконструкции, проводимой с 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

В мероприятии принял участие глава региона Рустам Минниханов.

«Прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Главное — вы не ограничиваетесь своим периметром: гастролируете по регионам России, выезжаете в другие страны», — сказал Минниханов.

Отмечается, что после ремонта общая площадь театра увеличилась до 4 тыс. кв. м, а вместимость зала составляет более 400 человек.

«Это один из старейших театров нашей республики, отпраздновавший в 2017 году свой 100-летний юбилей», — добавила министр культуры региона Ирада Аюпова.

Ранее сообщалось, что в Волгограде появится культурно-образовательный центр.

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