В Волгограде появится культурно-образовательный центр

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в столице региона создадут культурно-образовательный центр, который станет площадкой для профильных учебных заведений и творческих объединений.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«В целях выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере культуры, считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры», — сказал Бочаров.

Тем временем в Калачинске продолжают строить быстровозводимые корпуса детского лагеря «Орлёнок». На эти цели Омская область получила 80 млн рублей в рамках программы развития инфраструктуры детского отдыха, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Виталия Хоценко.

«Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведём в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже в декабре», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.