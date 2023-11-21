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В Волгограде появится культурно-образовательный центр

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в столице региона создадут культурно-образовательный центр, который станет площадкой для профильных учебных заведений и творческих объединений.
В Волгограде появится культурно-образовательный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«В целях выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере культуры, считаю необходимым создать культурно-образовательный центр Волгоградской области, в котором будут созданы условия для размещения наших образовательных учреждений в сфере культуры», — сказал Бочаров.

Тем временем в Калачинске продолжают строить быстровозводимые корпуса детского лагеря «Орлёнок». На эти цели Омская область получила 80 млн рублей в рамках программы развития инфраструктуры детского отдыха, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Виталия Хоценко.

«Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведём в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже в декабре», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.

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