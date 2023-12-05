Суд Петербурга оштрафовал Невзорова за отсутствие маркировки иноагента
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Указывается, что 8 августа текущего года журналист опубликовал у себя в Telegram материал без ссылки на то, что пост произведён или распространён иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента.
Суд назначил Невзорову наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
В октябре суд Петербурга оштрафовал журналиста за то, что он вовремя не предоставил в Минюст России отчёты о своей деятельности.
* Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста России от 22.04.2022.