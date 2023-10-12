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Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова по факту нарушения закона об иноагентах

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Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова* по факту нарушения закона об иноагентах на 40 тыс. рублей.
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова по факту нарушения закона об иноагентах
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что штраф назначен из-за того, что Невзоров вовремя не предоставил в Минюст России отчёты о своей деятельности.

Ранее Невзорову назначили штраф в размере 20 тыс. рублей за заявления, которые разжигают ненависть в отношении президента России, военных и актёров.

* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

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