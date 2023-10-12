Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова по факту нарушения закона об иноагентах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что штраф назначен из-за того, что Невзоров вовремя не предоставил в Минюст России отчёты о своей деятельности.
Ранее Невзорову назначили штраф в размере 20 тыс. рублей за заявления, которые разжигают ненависть в отношении президента России, военных и актёров.
* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.