Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова по факту нарушения закона об иноагентах

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова* по факту нарушения закона об иноагентах на 40 тыс. рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что штраф назначен из-за того, что Невзоров вовремя не предоставил в Минюст России отчёты о своей деятельности.

Ранее Невзорову назначили штраф в размере 20 тыс. рублей за заявления, которые разжигают ненависть в отношении президента России, военных и актёров.

* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.