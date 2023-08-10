Петербургский суд назначил Невзорову штраф 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

Приморский суд Санкт-Петербурга решил назначить штраф журналисту Александру Невзорову* в размере 20 тыс. рублей за заявления, которые разжигают ненависть в отношении президента России, военных и актёров.

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