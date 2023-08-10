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Петербургский суд назначил Невзорову штраф 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

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Приморский суд Санкт-Петербурга решил назначить штраф журналисту Александру Невзорову* в размере 20 тыс. рублей за заявления, которые разжигают ненависть в отношении президента России, военных и актёров.
Петербургский суд назначил Невзорову штраф 20 тысяч рублей за разжигание ненависти
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Об этом сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Отмечается, что суд рассмотрел дело Невзорова об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей», — пишет ведомство.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру России с призывом проверить Невзорова на признаки оправдания терроризма.

* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

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