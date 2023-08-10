Петербургский суд назначил Невзорову штраф 20 тысяч рублей за разжигание ненависти
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Об этом сообщил Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Отмечается, что суд рассмотрел дело Невзорова об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
«Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей», — пишет ведомство.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру России с призывом проверить Невзорова на признаки оправдания терроризма.
* Невзоров А.Г. признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.