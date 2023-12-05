Поезд «Иволга 4.0» запустят на новых диаметрах в Москве в 2024 году

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что поезд «Иволга 4.0» успешно прошёл все испытания и в 2024 году начнёт эксплуатироваться на новых диаметрах в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Теперь «Иволга 4.0» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Это главный документ, который позволяет начать серийное производство поездов», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что новый поезд имеет три двери в вагоне, что сократит время пассажиров при входе и выходе из него.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поделился подробностями модернизации общественного транспорта в Москве за последние три месяца.