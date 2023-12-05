Собянин рассказал подробности о модернизации общественного транспорта в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин поделился подробностями модернизации общественного транспорта в Москве за последние три месяца.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на блог мэра.

«Например, маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро «Филатов Луг». На 577к в Сосенском теперь можно добраться до метро «Ольховая», — написал Собянин.

Отмечается, что в 30 районах столицы осенью запустили десять новых маршрутов городского транспорта, улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов, ввели более 80 новых остановок и заменили более 300 старых.

Ранее сообщалось, что для столичных пассажиров запустили новую версию мобильного приложения «Метро Москвы».