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Собянин рассказал подробности о модернизации общественного транспорта в Москве

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Мэр столицы Сергей Собянин поделился подробностями модернизации общественного транспорта в Москве за последние три месяца.
Собянин рассказал подробности о модернизации общественного транспорта в Москве

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на блог мэра.

«Например, маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро «Филатов Луг». На 577к в Сосенском теперь можно добраться до метро «Ольховая», — написал Собянин.

Отмечается, что в 30 районах столицы осенью запустили десять новых маршрутов городского транспорта, улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов, ввели более 80 новых остановок и заменили более 300 старых.

Ранее сообщалось, что для столичных пассажиров запустили новую версию мобильного приложения «Метро Москвы».

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