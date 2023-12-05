Автоэксперт Балабас дал советы по уходу за машиной зимой
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«Я бы не советовал поднимать дворники перед снегопадом, как любят многие делать. Это, так сказать, наша национальная традиция, но там есть определённые нюансы», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
По его мнению, проблему примёрзших дворников можно решить иначе. Сначала облить их слегка тёплой водой, а потом включить омыватель и обработать лобовое стекло и сами дворники незамерзающей жидкостью.
Ещё одна проблема, на которую обратил внимание Балабас, — это забывчивость водителей.
«Если у дворников была установлена длительная пауза, то возникает очень серьёзный риск просто заглушить машину, когда дворники находятся в парковочном положении, и забыть о том, что они включены», — отметил автоэксперт.
Как сказал Балабас, такая привычка формируется у водителей в летнее время. Зимой же это может привести к проблемам.
«Самое, наверное, безобидное — это сгорание предохранителя. Но бывают и изломы в редукторе, бывают срывы поводков дворников с осей, на которых они вращаются», — заключил специалист.
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