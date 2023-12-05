Два рыбака провалились под лёд в Калининградской области, один погиб
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В Telegram-канале ведомства говорится, что очевидцы пытались вытащить пострадавших с помощью верёвки, однако у них ничего не вышло.
Тогда сотрудники МЧС при помощи носилок и трёхколенной лестницы вытащили рыбаков на берег и передали медикам.
«К сожалению, один из спасённых скончался», — написала пресс-служба министерства.
Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.