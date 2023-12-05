Два рыбака провалились под лёд в Калининградской области, один погиб

МЧС России сообщило, что в Калининградской области на озере Воронье два рыбака провалились под лёд, один из них скончался.

В Telegram-канале ведомства говорится, что очевидцы пытались вытащить пострадавших с помощью верёвки, однако у них ничего не вышло.

Тогда сотрудники МЧС при помощи носилок и трёхколенной лестницы вытащили рыбаков на берег и передали медикам.

«К сожалению, один из спасённых скончался», — написала пресс-служба министерства.

Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.