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Два рыбака провалились под лёд в Калининградской области, один погиб

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МЧС России сообщило, что в Калининградской области на озере Воронье два рыбака провалились под лёд, один из них скончался.
Два рыбака провалились под лёд в Калининградской области, один погиб
  • Gettyimages.ru
  • © Dragunov1981

В Telegram-канале ведомства говорится, что очевидцы пытались вытащить пострадавших с помощью верёвки, однако у них ничего не вышло.

Тогда сотрудники МЧС при помощи носилок и трёхколенной лестницы вытащили рыбаков на берег и передали медикам.

«К сожалению, один из спасённых скончался», — написала пресс-служба министерства.

Ранее сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области.

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