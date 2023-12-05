Изменённая маршрутная сеть Севастополя заработает с 1 января 2024 года

В правительстве Севастополя представили результаты общественных обсуждений новой маршрутной сети города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что её планируют запустить с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на власти региона.

Изменения коснутся ряда маршрутов пригородного и городского транспорта. Часть маршрутов, которые ранее хотели отменить, оставят, где-то увеличат число рейсов или сократят количество единиц техники, некоторые троллейбусные маршруты переведут в автобусные для увеличения скорости движения и удобства пассажиров.

«Разработчики генплана города утверждают, что без пересадочных узлов, организации подвоза до точек пересадки и маршрутов внутри города вряд ли мы сможем справиться в будущем. Посмотрим, как будут внедрены элементы этой системы», — заявил Развожаев.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров с учётом пожеланий граждан.