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Изменённая маршрутная сеть Севастополя заработает с 1 января 2024 года

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В правительстве Севастополя представили результаты общественных обсуждений новой маршрутной сети города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что её планируют запустить с 1 января 2024 года.
Изменённая маршрутная сеть Севастополя заработает с 1 января 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на власти региона.

Изменения коснутся ряда маршрутов пригородного и городского транспорта. Часть маршрутов, которые ранее хотели отменить, оставят, где-то увеличат число рейсов или сократят количество единиц техники, некоторые троллейбусные маршруты переведут в автобусные для увеличения скорости движения и удобства пассажиров.

«Разработчики генплана города утверждают, что без пересадочных узлов, организации подвоза до точек пересадки и маршрутов внутри города вряд ли мы сможем справиться в будущем. Посмотрим, как будут внедрены элементы этой системы», — заявил Развожаев.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров с учётом пожеланий граждан.

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