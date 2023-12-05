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Число компаний МСП в Ставропольском крае превысило 246 тысяч

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По данным Минэкономразвития Ставропольского края, число компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе превысило 246 тыс.
Число компаний МСП в Ставропольском крае превысило 246 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © AmnajKhetsamtip

Об этом пишет newstracker.ru.

С начала года на 28% выросло число новых бизнесов, включая самозанятых. Так, практически каждый десятый взрослый житель региона начал собственное дело. А поступления от налога на профессиональный доход увеличились на 178%.

«В данный момент в сфере предпринимательства трудятся более 430 тыс. человек», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в России благодаря действию Национальной гарантийной системы (НГС) малым и средним предприятиям (МСП) удалось привлечь свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года. Это на 57% больше уровня января — сентября 2022-го.

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