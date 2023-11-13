В России МСП привлекли 791 млрд рублей финподдержки за три квартала 2023 года

В России, благодаря действию Национальной гарантийной системы (НГС) малым и средним предприятиям (МСП), удалось привлечь свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года. Это на 57% больше уровня января — сентября 2022-го.

Об этом газете «Известия» сообщили в Корпорации МСП (оператор НГС) со ссылкой на данные Минэкономразвития России.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич объяснил, что Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берёт на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже при отсутствии залога.

Наибольший рост объёма финансовой поддержки за девять месяцев текущего года зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Магаданской области, Республиках Калмыкия и Карелия.

Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.