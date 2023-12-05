В филиал «Защитников Отечества» Кирова поступило 2,5 тысячи обращений за полгода
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Об этом сообщает istochnik.online.
Филиал фонда действует в регионе с 1 июня этого года.
Самое большое число запросов связано с мерами соцподдержки — более 1,1 тыс. Кроме того, более 200 человек обратились с просьбой помочь в оформлении статуса ветерана боевых действий, ещё 170 попросили о содействии в получении выплат.
Также за это время 120 ветеранов получили реабилитационную поддержку, ещё около 100 человек — юридические консультации.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».