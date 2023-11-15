В Ленобласти начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

В Ленинградской области начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Они открылись в Бокситогорске, Киришах, Лодейном Поле, Луге, Кингисеппе, Сланцах, Тосно, Никольском, Кировске, Приозёрске и Сосновом Бору.

РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ». Продолжают работу отделения комплексной поддержки ветеранов, расположенные в Гатчине, Выборге и Всеволожске. Социальные координаторы прошли профессиональное обучение. Они готовы оказать поддержку по юридическим, медицинским и бытовым вопросам. Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе филиалы фонда «Защитники Отечества» получили с 1 июня 2023 года более 23 тыс. обращений.