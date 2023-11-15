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В Ленобласти начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

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В Ленинградской области начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Они открылись в Бокситогорске, Киришах, Лодейном Поле, Луге, Кингисеппе, Сланцах, Тосно, Никольском, Кировске, Приозёрске и Сосновом Бору.
В Ленобласти начали работу 11 приёмных социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Продолжают работу отделения комплексной поддержки ветеранов, расположенные в Гатчине, Выборге и Всеволожске.

Социальные координаторы прошли профессиональное обучение. Они готовы оказать поддержку по юридическим, медицинским и бытовым вопросам.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе филиалы фонда «Защитники Отечества» получили с 1 июня 2023 года более 23 тыс. обращений.

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