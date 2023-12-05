Автоэксперт Кукарин рассказал, что химические реагенты наносят вред автомобилю

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин рассказал, что химические и комбинированные противогололёдные реагенты являются наиболее опасными для автомобилей.

Абразивные реагенты (песок, гранитная или мраморная крошка) не столь вредны для автомобиля, как химические и комбинированные, которые обычно используют в крупных городах, поделился специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«В их состав, как правило, входит хлорид натрия (техническая соль) и дополнительные добавки (мелкие фракции щебня, мраморной крошки и другие). Наименее вредными для машины являются абразивные средства без добавления солей», — отметил Кукарин.

По его словам, в первую очередь от химических реагентов страдает кузов. Разрушаются и пластиковые обвесы, плафоны фар, шины. Кроме того, реагенты оседают практически на всех деталях подвески автомобиля. Негативному влиянию подвергаются бензобак, топливные и тормозные магистрали.

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