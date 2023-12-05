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В Госдуму внесён проект о признании Азовского моря внутренним водоёмом России

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В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий закрепление за Азовским морем статуса внутреннего моря России, сообщил депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет.
В Госдуму внесён проект о признании Азовского моря внутренним водоёмом России
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Kokhanova

«В Госдуму внесён законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России», — сказал он РИА Новости.

Шеремет уточнил, что законопроект предполагает, что на Азовское море больше не будут распространяться действия и принципы международного законодательства.

Азовское море стало внутренним морем России в 2022 году после вхождения в её состав новых регионов.

1 июня Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским.

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