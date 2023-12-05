В Госдуму внесён проект о признании Азовского моря внутренним водоёмом России

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий закрепление за Азовским морем статуса внутреннего моря России, сообщил депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет.

«В Госдуму внесён законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России», — сказал он РИА Новости.

Шеремет уточнил, что законопроект предполагает, что на Азовское море больше не будут распространяться действия и принципы международного законодательства.

Азовское море стало внутренним морем России в 2022 году после вхождения в её состав новых регионов.

1 июня Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским.