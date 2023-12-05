Специалист Кокорева: пароль должен состоять из 12 символов

Руководитель команды антифишинга «Почты Mail.ru» Ксения Кокорева дала рекомендации, как создать надёжный пароль.

«Рекомендуется использовать минимум 12 символов и включать в пароль различные типы символов трёх — четырёх категорий, к которым относятся заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист рекомендовала не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов, не создавать пароли, в основе которых личные имена, даты рождения, паспортные данные или номер телефона.

Как отметила Кокорева, лучше всего придумать случайный пароль из никак не связанных символов или слов и пользоваться специальными менеджерами, которые сохраняют пароли в зашифрованной форме и заполняют их автоматически при необходимости.

«Они помогают управлять большим количеством сложных паролей без их запоминания, а также при необходимости могут генерировать пароли для разных аккаунтов. Встроенный парольный менеджер есть в любом браузере, также его можно установить на свой смартфон или ноутбук», — заключила эксперт.

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