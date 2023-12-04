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Специалист Оганесян назвал схемы мошенничества в интернет-магазинах

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Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал о схемах обмана в интернет-магазинах.
Специалист Оганесян назвал схемы мошенничества в интернет-магазинах
  • Gettyimages.ru

Ввод данных карты в форму на поддельном сайте — это самая распространённая схема мошенничества, заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Такие ссылки распространяются в чатах интернет-магазинов и мессенджерах», — сказал эксперт.

Также, по мнению Оганесяна, ещё одна из схем обмана — это кража денег при якобы возврате средств за сорвавшуюся сделку. В этом случае покупателю отправляют ссылку на поддельную форму возврата средств, он заполняет её и теряет деньги.

«Против покупателя в данном случае работает желание срочно вернуть уже списанные с карты средства и сделать повторную покупку», — заключил специалист.

Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.

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