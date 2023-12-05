Суд арестовал на два месяца обвиняемых по делу об убийстве школьника в Иркутске

Иркутский суд постановил арестовать на два месяца всех обвиняемых по уголовному делу об убийстве школьника на остановке, говорится в заявлении прокуратуры Иркутской области.

Отмечается, что все шесть участников группы будут находиться под стражей до 02.02.2024 включительно.

Обвиняемому вменяется п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц). Пять его подельников обвиняются в групповом хулиганстве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено после конфликта между подростками, который произошёл 2 декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске и привёл к смерти 15-летнего мальчика.