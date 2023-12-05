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В ДНР стартовала программа строительства жилья под льготную ипотеку

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Возведение трёх жилых домов по программе льготной ипотеки началось в ДНР, заявил в интервью Донецкому агентству новостей министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
В ДНР стартовала программа строительства жилья под льготную ипотеку
  • Gettyimages.ru
  • © OlgaKorica

«Сейчас мы можем говорить о том, что этот процесс запущен: застройщики начали строительство», — сказал он.

По его словам, строительству ипотечного жилья в регионе предшествовала большая подготовительная работа. Речь идёт о приведении нормативной правовой базы в части законов о долевом строительстве к общероссийскому стандарту, договорённостях с банками, привлечении застройщиков, утверждении программы развития жилищного строительства.

В начале ноября стало известно, что более 22 тыс. жителей Донецкой Народной Республики с прошлого года получили компенсации за утраченное или повреждённое вследствие боевых действий жильё и имущество первой необходимости.

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