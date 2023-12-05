В Москве более 13 тысяч кровельщиков заняты на расчистке крыш от снега
Об этом сообщает телеканал «360».
«Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — прокомментировал заммэра столицы Пётр Бирюков.
В работах задействовано более 250 автоподъёмников и свыше 13 тыс. кровельщиков, уточнил он.
По словам вице-мэра, в ночные часы улицы столицы расчищают 135 тыс. человек, задействовано более 18 тыс. единиц спецтехники.
Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал об основных правилах езды в снегопад.