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В Москве более 13 тысяч кровельщиков заняты на расчистке крыш от снега

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Свыше 13 тыс. специалистов привлекли к очистке крыш в Москве в период обильных снегопадов.
В Москве более 13 тысяч кровельщиков заняты на расчистке крыш от снега

Об этом сообщает телеканал «360».

«Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — прокомментировал заммэра столицы Пётр Бирюков.

В работах задействовано более 250 автоподъёмников и свыше 13 тыс. кровельщиков, уточнил он.

По словам вице-мэра, в ночные часы улицы столицы расчищают 135 тыс. человек, задействовано более 18 тыс. единиц спецтехники.

Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал об основных правилах езды в снегопад.

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