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Жители Москвы выберут места для пунктов приёма ёлок

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Для жителей Москвы на платформе «Активный гражданин» открылось голосование, где они смогут выбрать места пункта приёма новогодних ёлок в рамках акции «Ёлочный круговорот».
Жители Москвы выберут места для пунктов приёма ёлок

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Акция «Ёлочный круговорот» призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры», — сказала руководитель департамента Юлия Урожаева.

Отмечается, что в 2022 году в голосовании выбрали 17 новых локаций для сдачи деревьев, а общее количество пунктов составило 600.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой.

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