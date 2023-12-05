Жители Москвы выберут места для пунктов приёма ёлок
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Акция «Ёлочный круговорот» призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры», — сказала руководитель департамента Юлия Урожаева.
Отмечается, что в 2022 году в голосовании выбрали 17 новых локаций для сдачи деревьев, а общее количество пунктов составило 600.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой.