Транспортный самолёт Ан-12 благополучно совершил посадку в Комсомольске-на-Амуре

Транспортный самолёт Ан-12, на борту которого были восемь человек, благополучно совершил посадку на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

РИА Новости

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Отмечается, что находившиеся на борту люди не пострадали. Ранее стало известно, что самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре.