RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Короткая ссылка
Самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.
РИА Новости: самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

Посадка планируется на аэродроме Хурба.

На борту находятся восемь человек.

Накануне в МЧС сообщили, что в Ставропольском крае вертолёт Ми-2 выполнил экстренную посадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить