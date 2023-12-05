РИА Новости: самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре
Самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Посадка планируется на аэродроме Хурба.
На борту находятся восемь человек.
Накануне в МЧС сообщили, что в Ставропольском крае вертолёт Ми-2 выполнил экстренную посадку.
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