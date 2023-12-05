РИА Новости: самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

Посадка планируется на аэродроме Хурба.

На борту находятся восемь человек.

Накануне в МЧС сообщили, что в Ставропольском крае вертолёт Ми-2 выполнил экстренную посадку.