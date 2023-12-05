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В Москве проведут дополнительный сезон экскурсий по фабрикам и заводам

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что 11—22 декабря в столице пройдут дополнительные экскурсии по 14 фабрикам и заводам города в рамках проекта «Открой#Моспром».
В Москве проведут дополнительный сезон экскурсий по фабрикам и заводам

Об этом сообщает телеканал «360».

«Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции», — сказал Овчинский.

Зарегистрироваться на экскурсии можно в мини-приложении «Открытая промышленность» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в ноябре 2023 года в рамках проекта 4,5 тыс. человек посетили более 180 экскурсий.

Ранее сообщалось, что проект «Открой#Моспром» получил премию индустрии событийного маркетинга.

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