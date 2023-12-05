В Москве проведут дополнительный сезон экскурсий по фабрикам и заводам
Об этом сообщает телеканал «360».
«Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции», — сказал Овчинский.
Зарегистрироваться на экскурсии можно в мини-приложении «Открытая промышленность» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в ноябре 2023 года в рамках проекта 4,5 тыс. человек посетили более 180 экскурсий.
Ранее сообщалось, что проект «Открой#Моспром» получил премию индустрии событийного маркетинга.