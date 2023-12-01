Проект «Открой#Моспром» получил премию индустрии событийного маркетинга

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что столичный проект «Открой#Моспром» стал лауреатом ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!.

Об этом сообщает НСН.

Проект промышленного туризма занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия». Это уже восьмая награда московского проекта.

Как отметил Овчинский, за пять лет участниками различных направлений стали более 14,6 млн человек. Для них провели более двух тысяч экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов.

Ранее сообщалось, что в финале чемпионата «Технолидеры Москвы» примут участие 90 молодёжных команд.