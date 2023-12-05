В добровольческом движении Оренбуржья состоит 74 тысячи волонтёров

В Оренбургской области в День добровольца, 5 декабря, сообщили, что движение волонтёров в регионе насчитывает порядка 74 тыс. участников.

В этом году добровольцы региона принимали участие в проведении крупных мероприятий, информирует RIA56.

Это Международный молодёжный форум «Евразия Global», Всероссийский проект по голосованию за объекты благоустройства, День молодёжи.

Также в области работают волонтёры штаба акции #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан.

Ранее начальник управления по делам молодёжи администрации Ульяновска Дарья Дубаева рассказала, что в городском волонтёрском движении состоит 33 215 человек.