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В Ульяновске рассказали об организации добровольческого движения

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В Ульяновске волонтёрское движение насчитывает 33 215 человек, об этом в штабе по развитию города сообщила начальник управления по делам молодёжи горадминистрации Дарья Дубаева.
В Ульяновске рассказали об организации добровольческого движения
  • Gettyimages.ru

Она перечислила волонтёрские объединения, участвующие в жизни города, пишет mosaica.ru.

В их числе «Волонтёры Победы», «Ульяновские студенческие отряды», «Волонтёры-медики», «Волонтёры культуры», поисковые отряды «Лиза Алерт», «Авангард», «Крутояр» и другие.

В 2024 году ульяновские добровольцы примут участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи — от области поедет делегация из 30 человек. Также 25 волонтёров будут сопровождать международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве поступило более 800 заявок на участие в волонтёрском конкурсе «Доброе сердце столицы».

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