Более 800 заявок подано на участие в конкурсе волонтёров «Доброе сердце столицы»

В Москве поступило более 800 заявок на участие в волонтёрском конкурсе «Доброе сердце столицы». Поучаствовать в мероприятии выразили желание более 25 тыс. человек — как индивидуально, так и в составе команд.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

К участию допускались команды волонтёров из школ, вузов и колледжей. Приём заявок завершился 19 ноября.

Более 280 анкет было получено в индивидуальной номинации «Я — волонтёр». Ещё более 110 заявок поступило от школьных команд. Кроме того, компании и некоммерческие организации предложили поощрить более 140 волонтёров за оказание помощи в подготовке к мероприятиям и проектам.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в рамках Декады инвалидов состоится 40 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).