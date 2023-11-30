Более 800 заявок подано на участие в конкурсе волонтёров «Доброе сердце столицы»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
К участию допускались команды волонтёров из школ, вузов и колледжей. Приём заявок завершился 19 ноября.
Более 280 анкет было получено в индивидуальной номинации «Я — волонтёр». Ещё более 110 заявок поступило от школьных команд. Кроме того, компании и некоммерческие организации предложили поощрить более 140 волонтёров за оказание помощи в подготовке к мероприятиям и проектам.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе в рамках Декады инвалидов состоится 40 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).