Суд в Иркутске арестовал обвиняемого в убийстве школьника
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Как напомнили в ведомстве, по факту убийства подростка задержали шестерых молодых людей, одному из которых предъявлено обвинение в убийстве, остальным — в хулиганстве.
«Октябрьский районный суд Иркутска заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
По остальным фигурантам дела процессы продолжаются.
Ранее уголовное дело по факту убийства подростка возбудили в Иркутске.
После этого были задержаны шесть человек.