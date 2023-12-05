Суд в Иркутске арестовал обвиняемого в убийстве школьника

Октябрьский районный суд Иркутска решил заключить под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка на остановке общественного транспорта.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как напомнили в ведомстве, по факту убийства подростка задержали шестерых молодых людей, одному из которых предъявлено обвинение в убийстве, остальным — в хулиганстве.

«Октябрьский районный суд Иркутска заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

По остальным фигурантам дела процессы продолжаются.

Ранее уголовное дело по факту убийства подростка возбудили в Иркутске.

После этого были задержаны шесть человек.