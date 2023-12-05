Песков: Кремль не видел призыв рабочих «Урала» ужесточить закон об иноагентах
- РИА Новости
Рабочие призвали ужесточить закон, чтобы ограничить манипулирование общественным сознанием со стороны иноагентов.
«Нет, не видели пока», — сказал Песков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в Миассе рабочие «Урала» записали видеообращение к Путину, где призвали его ужесточить закон об иноагентах.
По их словам, иностранная пресса и лица под их влиянием нагнетают обстановку через соцсети и мессенджеры, призывая людей к массовым мероприятиям.