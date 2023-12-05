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Песков: Кремль не видел призыв рабочих «Урала» ужесточить закон об иноагентах

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В Кремле пока не видели обращение сотрудников автозавода «Урал» к президенту России Владимиру Путину насчёт ужесточения закона об иноагентах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Кремль не видел призыв рабочих «Урала» ужесточить закон об иноагентах
  • РИА Новости

Рабочие призвали ужесточить закон, чтобы ограничить манипулирование общественным сознанием со стороны иноагентов.

«Нет, не видели пока», — сказал Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в Миассе рабочие «Урала» записали видеообращение к Путину, где призвали его ужесточить закон об иноагентах.

По их словам, иностранная пресса и лица под их влиянием нагнетают обстановку через соцсети и мессенджеры, призывая людей к массовым мероприятиям.

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