В России составили рейтинг лучших отечественных юристов
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Редакция запустила исследование в мае 2023 года, изучила около 1 тыс. заявок от юридических компаний и адвокатов, проверив их по всем доступным источникам, и создала первый масштабный рейтинг лучших профессионалов в 16 специализированных и двух специальных номинациях.
Охват специалистов включает все области юридической практики — от уголовного права и судов до управления цифровыми активами и здравоохранения.
Издание сообщило, что рейтинг станет ежегодным: старт будут давать в мае, а результаты публиковать в декабре.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин награждён высшей юридической премией «Юрист года» за защиту трудовых и социальных прав граждан.