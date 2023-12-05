В России составили рейтинг лучших отечественных юристов

«Российская газета» выпустила рейтинг лучших юристов страны для бизнеса и граждан.

Редакция запустила исследование в мае 2023 года, изучила около 1 тыс. заявок от юридических компаний и адвокатов, проверив их по всем доступным источникам, и создала первый масштабный рейтинг лучших профессионалов в 16 специализированных и двух специальных номинациях.

Охват специалистов включает все области юридической практики — от уголовного права и судов до управления цифровыми активами и здравоохранения.

Издание сообщило, что рейтинг станет ежегодным: старт будут давать в мае, а результаты публиковать в декабре.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин награждён высшей юридической премией «Юрист года» за защиту трудовых и социальных прав граждан.