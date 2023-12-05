В Госдуме прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Депутат Госдумы Ирина Филатова прокомментировала предложение президента России Владимира Путина об амнистии некоторых категорий женщин.

Как она отметила в своём Telegram, данный шаг поможет детям воссоединиться с матерями.

«Появилась надежда, что дети смогут воссоединиться с матерями», — сказала депутат.

Вместе с этим парламентарий отметила, что последняя амнистия по аналогичным делам была в 2013 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.