В Госдуме прокомментировали предложение об амнистии некоторых категорий женщин
- РИА Новости
Как она отметила в своём Telegram, данный шаг поможет детям воссоединиться с матерями.
«Появилась надежда, что дети смогут воссоединиться с матерями», — сказала депутат.
Вместе с этим парламентарий отметила, что последняя амнистия по аналогичным делам была в 2013 году.
Ранее российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.