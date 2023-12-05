RT в Telegram
Подпишись

Функционал голосового помощника «Алиса» расширили для пользователей сервиса МЭШ

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении функций голосового помощника «Алиса». Теперь он может помогать пользователям сервиса «Дневник Московской электронной школы» (МЭШ).

Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни, цитирует вице-мэра сайт kp.ru.

«Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию об успехах ребёнка, о предметах, пропусках занятий, датах каникул и многом другом», — уточнила Ракова.

Также цифровой помощник может сообщить информацию от сервиса «Москвёнок»: о лимите на ежедневные расходы по карте «Москвёнок», остатке на счёте, входе и выходе ребёнка из учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Московская электронная школа запустила новый цифровой сервис «Горизонты» для учащихся школ и студентов колледжей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить