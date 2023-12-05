Функционал голосового помощника «Алиса» расширили для пользователей сервиса МЭШ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении функций голосового помощника «Алиса». Теперь он может помогать пользователям сервиса «Дневник Московской электронной школы» (МЭШ).

Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни, цитирует вице-мэра сайт kp.ru.

«Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию об успехах ребёнка, о предметах, пропусках занятий, датах каникул и многом другом», — уточнила Ракова.

Также цифровой помощник может сообщить информацию от сервиса «Москвёнок»: о лимите на ежедневные расходы по карте «Москвёнок», остатке на счёте, входе и выходе ребёнка из учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Московская электронная школа запустила новый цифровой сервис «Горизонты» для учащихся школ и студентов колледжей.