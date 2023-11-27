МЭШ запустил новый сервис для учащихся Москвы

«Московская электронная школа» (МЭШ) запустила новый цифровой сервис «Горизонты» для учащихся школ и студентов колледжей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Первый замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук отметила, что новый сервис создан для интеллектуального и культурного развития школьников и студентов.

Сервис объединил 11 направлений: культура и искусство, гибкие навыки, спорт, урбанистика, экономика, гуманитарные и естественные науки, мода и красота, точные науки, медицина, технологии.

Ресурс также помогает с поиском тематических мероприятий, проходящих в столице.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты расширили функционал проекта «Московская техническая школа» (МТШ) на Инвестиционном портале столицы. Там появились специальные сервисы, упрощающие выбор образовательных программ.