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МЭШ запустил новый сервис для учащихся Москвы

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«Московская электронная школа» (МЭШ) запустила новый цифровой сервис «Горизонты» для учащихся школ и студентов колледжей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Первый замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук отметила, что новый сервис создан для интеллектуального и культурного развития школьников и студентов.

Сервис объединил 11 направлений: культура и искусство, гибкие навыки, спорт, урбанистика, экономика, гуманитарные и естественные науки, мода и красота, точные науки, медицина, технологии.

Ресурс также помогает с поиском тематических мероприятий, проходящих в столице.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты расширили функционал проекта «Московская техническая школа» (МТШ) на Инвестиционном портале столицы. Там появились специальные сервисы, упрощающие выбор образовательных программ.

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