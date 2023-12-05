Собянин: для метро Москвы закупят ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях сообщил, что подвижной состав Московского метрополитена на 73% состоит из современных серий.

Об этом информирует НСН со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин, в частности, отметил, что активная работа по обновлению подвижного состава транспорта ведётся в Москве с 2010 года. Так, в метро уже поставили свыше 4 тыс. вагонов.

«На обеих кольцевых линиях курсируют исключительно современные российские поезда «Москва-2020», — сообщил глава города.

По его словам, в 2024—2025 годах планируют закупить ещё более 500 новых вагонов.

Ранее сообщалось, что для столичных пассажиров запустили новую версию мобильного приложения «Метро Москвы».