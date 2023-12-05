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Суд отклонил апелляцию на арест бывшего главы самарского правительства Кудряшова

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Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова на арест.
Суд отклонил апелляцию на арест бывшего главы самарского правительства Кудряшова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Постановление Кировского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката отклонить», — сказали в суде.

Ранее Кудряшова заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.

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