Суд отклонил апелляцию на арест бывшего главы самарского правительства Кудряшова
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Постановление Кировского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката отклонить», — сказали в суде.
Ранее Кудряшова заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий.
14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.