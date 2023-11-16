RT в Telegram
Подпишись

Суд в Самаре арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова

Короткая ссылка
Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-вице-губернатора — главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.
Суд в Самаре арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу», — сказали в суде.

Кудряшов арестован до 12 января 2024 года.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.

16 ноября Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте Кудряшова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить