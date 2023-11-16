Суд в Самаре арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
«Избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу», — сказали в суде.
Кудряшов арестован до 12 января 2024 года.
14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.
16 ноября Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте Кудряшова.