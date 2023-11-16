Суд в Самаре арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-вице-губернатора — главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу», — сказали в суде.

Кудряшов арестован до 12 января 2024 года.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.

16 ноября Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте Кудряшова.