Суд получил ходатайство об аресте экс-главы правительства Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.
«Поступили материалы по ходатайствам... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича», — говорится в сообщении.
14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.