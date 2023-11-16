Суд получил ходатайство об аресте экс-главы правительства Самарской области

Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

«Поступили материалы по ходатайствам... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича», — говорится в сообщении.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.